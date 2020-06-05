Son dakika haberleri... Hatay'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika güncel haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi yakalandı.
05.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:05
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 kadın gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.
Kaynak: AA