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Son dakika haberleri... Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
13.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:03

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası bulunan kamu görevinden ihraç edilen eski öğretmen T.M.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

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