Son dakika haberleri | Evinin bodrumunda silah ticareti yapan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Evinin bodrumunda silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

06.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:03

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dörtyol İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, bir evin bodrumunda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Adresteki aramada, silah satışından elde edildiği değerlendirilen 156 bin 800 lira, kurusıkıdan çevirme 16 tabanca, 4 tüfek, 25 tüfek namlusu, 65 tabanca şarjörü, 8 tabanca namlusu, 32 kurusıkı tabanca namlusu, 784 mermi, 1150 mermi çekirdeğiyle boş kovan ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | Evinin bodrumunda silah ticareti yapan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Evinin bodrumunda silah ticareti yapan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Evinin bodrumunda silah ticareti yapan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Evinin bodrumunda silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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