Son dakika haberleri... Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri... Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Son dakika haberleri... Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de bulunan bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser olduğu düşünülen 55 sikke, 8 çeşitli obje, madalyon, insan figürlü heykel ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli A.A. gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Hatay, Güncel, Haberler

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