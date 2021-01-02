Son dakika haberleri | Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
02.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:00
Son dakika haber: Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kıcı mevkisinde Niyazi Sert'in kullandığı traktör, sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Niyazi Sert'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sert'in cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli