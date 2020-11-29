Son dakika haberleri | Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri | Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

29.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:53

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karaalibölüğü Mahallesi 2. Çalılık Sokak'ta Erhan Çayırcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Birinci katta başlayan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri | Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri | Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri | Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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