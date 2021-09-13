Son dakika haberleri... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yoncadüzü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ile 15 kişilik ekip sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri