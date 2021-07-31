Son dakika haberleri! Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale devam ediyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale devam ediyor.
Alibeyçağıl Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.
Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli