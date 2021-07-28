Son dakika haberleri: Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.
Mağaracık Mahallesi'nde narenciye ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki zeytinlik alana sıçradı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, bahçedeki ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz