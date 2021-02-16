Son dakika haberleri: Hatay'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantina sona erdirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantina sona erdirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren Ziyaret Mahallesi'nde uygulanan karantinanın kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, mahallede bulunan ve izolasyon süreci devam eden 4 adreste ise vatandaşların PCR testleri negatife dönünceye kadar izolasyon süreçlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan