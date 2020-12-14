Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

14.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:20

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

S.U'nun kullandığı 31 ART 23 plakalı beton mikseri, Sümerler Mahallesi Defne-Antakya kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Celal Tıraş'a (65) çarptı.

Mikserin altında sürüklenen Tıraş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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