Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
14.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:20
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
S.U'nun kullandığı 31 ART 23 plakalı beton mikseri, Sümerler Mahallesi Defne-Antakya kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Celal Tıraş'a (65) çarptı.
Mikserin altında sürüklenen Tıraş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu