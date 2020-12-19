Son dakika haberleri! Hatay'da aynı aileden 2 kişi, iki gün ara ile korona virüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Hatay'da aynı aileden 2 kişi, iki gün ara ile korona virüsten hayatını kaybetti

19.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:43
Son dakika haberleri! Hatay'da aynı aileden 2 kişi, iki gün ara ile korona virüsten hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde Emir ailesinin 2 ferdi, 2 gün arayla korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Emir ailesinin 2 ferdi, 2 gün arayla korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, Korona virüse yakalan ve tedavi gören baba İlmettin Emir, fenalaşıp hayatını kaybetti. İlmettin Emir'in doktor olan oğlu Nebil Emir de iki gün sonra korona virüsten hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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