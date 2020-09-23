Son dakika haberleri... Hatay'da arananlara yönelik operasyonda bir kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Hatay'da arananlara yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Hatay'da arananlara yönelik operasyonda bir kişi yakalandı
23.09.2020 08:03 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:06

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.

Sakarya, Yıldırımtepe, Esentepe mahallelerinde 7 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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