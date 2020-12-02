Son dakika haberleri... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında

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Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde park halinde olan 31 AAC 339 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı.

Samandağ ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timleri, jandarma dedektifler "JASAT" ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı deliller ve çalışma sonucu faili tespit edip olayla ilgili şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı