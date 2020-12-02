Son dakika haberleri... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında

02.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:08

Son dakika haber... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki aracın kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde park halinde olan 31 AAC 339 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
Rusya'ya ABD kuşatması! Dünyanın en büyüğü harekete geçiriliyor
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı

Samandağ ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timleri, jandarma dedektifler "JASAT" ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı deliller ve çalışma sonucu faili tespit edip olayla ilgili şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Son dakika haberleri | Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Son Dakika | Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada
Son Dakika | Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı; O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Sezen Aksu Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Hatay'da araç kundaklama anı güvenlik kamerasında - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 21:09:43. #1.15#
title