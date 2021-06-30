Son dakika haberleri: Hatay'da ahır çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Hatay'da ahır çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Hatay'da ahır çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boş halde bulunan bir ahırda çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boş halde bulunan bir ahırda çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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