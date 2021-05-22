Son dakika haberleri! Hatay'da 300 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Hatay'da 300 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Hatay'da 300 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hatay'ın Antakya ilçesinde 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akevler Mahallesi'ndeki Rüstem Tümer Paşa, Ayşe Fitnat Hanım ve Namık Kemal Atahan caddelerinde 300 polisle denetim yaptı.

Uygulamada 2 bin 84 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 341 araç kontrol edildi.

Denetimde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakalayan ekipler, bir kişiye de plakasız, sigortasız ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 7 bin 810 lira ceza kesti.

Asayiş uygulamasına özel harekat, narkotik ve trafik polisleri de destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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