Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı
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Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı

Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan 3 asker memleketlerine törenle uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan 3 asker memleketlerine törenle uğurlandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun'un ve dün Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazeleri, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Mardin, Nevşehir ve Afyonkarahisar'a uğurlandı.

(Adem Karagöz/İHA)

Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı
Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı
Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı
Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı
Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı
Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı
Son Dakika | Şehitler memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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