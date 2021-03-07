Son dakika haberleri: Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti

07.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:20
Son dakika haberleri: Hatay'da 2 yaşındaki ikizler yangında hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesindeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler İnci Erek ve Erayda

Erek'in cesedine ulaştı.

Yangında yaralanan anne Nazlı Erek (25) ve oğlu İbrahim Erek (3) ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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