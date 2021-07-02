Son dakika haberleri... Hatay'da 2 tırın kabin bölümünde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Hatay'da 2 tırın kabin bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Hatay'da 2 tırın kabin bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 tırın kabininde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 tırın kabininde çıkan yangın söndürüldü.

Büyükdalyan Mahallesi'nde bir oto bakım ve onarım servisinde park halinde bulunan 2 tırın kabin bölümlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Diego Abdullah Avcı Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Hatay'da 2 tırın kabin bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 00:28:12. #1.14#

title