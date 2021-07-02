Son dakika haberleri... Hatay'da 2 tırın kabin bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 tırın kabininde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 tırın kabininde çıkan yangın söndürüldü.

Büyükdalyan Mahallesi'nde bir oto bakım ve onarım servisinde park halinde bulunan 2 tırın kabin bölümlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak