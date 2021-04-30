Son dakika haberleri | Hatay'da 2 bin 25 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir evde 2 bin 25 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir evde 2 bin 25 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüyük Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği ve satıldığı bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Ekipler, bidon ve şişelerde 2 bin 25 litre sahte içki buldu, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli