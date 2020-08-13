Son dakika haberleri! Hatay'da 12 operasyonda 39 bin 638 kök Hint keneviri ele geçirildi Son dakika gündem haberi... Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 12 operasyonda, 39 bin 638 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 12 operasyonda, 39 bin 638 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya, Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimiyle ilgili 1 Temmuz-11 Ağustos'ta 12 operasyon düzenledi.

Ormanlık bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, 39 bin 638 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA