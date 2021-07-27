Son dakika haberleri | Hatay'da 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Hatay'da 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi

Son dakika haberleri | Hatay'da 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirdi.

Hatay'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hassa-Kırıkhan karayolu üzerinde durumundan şüphelenerek bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ise 5 bin 76 ruj, bin 200 nemlendirici, bin 42 fondöten, bin 317 eyeliner, 840 göz farı, 430 göz kalemi, 127 yüz kremi, 90 mascara, 12 saç düzleştirici, 20 güneş kremi, 4 epilatör olmak üzere toplam 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüpheliler A.A. ve E.H. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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