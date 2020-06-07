Son dakika haberleri... Hat projelerini kontrol için Anadolu'yu dolaşıyor Son dakika güncel haberine göre Hat sanatını öğretmek için her hafta Anadolu'yu gezen Hattat Mahmut Şahin, takip ettiği cami ve müze projelerini de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle aksamaması için, çalışmaları yerlerinde kontrol etti.

Hat sanatını öğretmek için her hafta Anadolu'yu gezen Hattat Mahmut Şahin, takip ettiği cami ve müze projelerini de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle aksamaması için, çalışmaları yerlerinde kontrol etti.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya, Afyonkahisar ve Sakarya'da hat dersi alan 350 öğrencisini pandemi süresince, interaktif mecralardan çalıştıran Hattat Mahmut Şahin, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ile devam eden cami ve müze projelerini bizzat yerinde inceledi.

Talebelerinin isteği ile hiçbir ücret almadan başlattığı camilerin hüsnü hatlarının yazılması ve hattın önemli şahsiyetlerinin müzelerinin açılması projelerini destekleyen Hattat Mahmut Şahin, işlerin sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden aksamamasına uğraşıyor. İstanbul'da yaşayan Mahmut Şahin, yasak sonrası ilk fırsatta uygulamaları incelemeye çıktı. Hafta sonu Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da ziyaretler gerçekleştiren Hattat Mahmut Şahin, 3 aydır devam eden projelerin bitirilmesi için son düzenlemeleri yaptı. Bursa'da Hisar içerisinde restorasyonu Vakıflar tarafından bitirilen Orhangazi dönemi camilerinden Çırağbey caminin yazıları, Elmalık Mescidi'nin Cihar'ı Yari Guzin takımı ve mihrap ayeti kerimesinin yazılması çalışmalarında son kontroller yapıldı, eserler çerçeveye gönderildi.

Daha sonra Eskişehir'e geçen Mahmut Şahin, talebelerinden Mehmet Emin Toker'in yeniden ele aldığı Silsileyi Aliyye (büyük alimler) şiirinin hat şablonunda düzenlemeler yaptı. Kütahya'da çoğunluğu imam hatip olan talebeleri bir araya gelen Mahmut Şahin, Afyon'daki Ahmet Şemsettin Karahisari adına düzenlenen müzeye teslim edilecek Hattat Halim Efendi'nin karalamalarındaki özellikleri onlara analiz etti. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi ile Belediye'nin ortaklaşa geliştirdiği Taşhan'ın bir kısmında açılacak Kanuni Sultan Süleyman dönemi saray hattatı ve ekol sahibi Şemsettin Karahisari'nin müzesinde, üstadı takliden hazırlanan eserlerin sergilenecek yerlerini belirleyen Mahmut Şahin, buradaki talebesi Hasan Hüseyin Ertunç ile müzenin açılış programını görüşerek İstanbul'a döndü.

"ORTAYA HARİKA BİR KOLEKSİYON VE MÜZE ÇIKTI"

Bu sene salgın hastalık sebebiyle yüz yüze eğitim döneminin 1,5 ay erken sona erdiğini belirten Hattat Mahmut Şahin, "Ancak talebelerim dersleri bırakmadılar. İnternet ortamında yaptıkları dersleri bana göndermeye başladılar. Böylece günde en az 30 ders kontrol ederek onların eğitimlerinin aksamamasına gayret gösterdim. Bir iki gün derslere bakamayınca yüzlerle ifade edilen ders bekliyordu. En küçüğü 11, en büyüğü 80 yaşındaki talebelerimin derslerindeki hataları tek tek çizip göstererek, altlarına notlar koyduktan sonra tekrar fotoğraflayıp kendilerine gönderdim. Bu ders faaliyetleri aksamazken, camilerin hatlarla bezenmesi, müze açılması projelerimizi de kısıtlama sonrasında bizzat yerlerinde incelemek içinde talebelerimin daveti üzerine, Bursa-Eskişehir-Kütahya-Afyon programı yaptık. Afyon'daki Karahisari müzesi şehrin tarihi merkezinde çok güzel bir konumda yer alıyor. Bu müze 70 metrekare gibi mütevazi bir alana sahip ancak, talebelerim üstad Ahmet Şemsettin Karahisari'nin eserlerini çok güzel yeniden çalıştılar. Ortaya harika bir koleksiyon ve müze çıktı. İnşallah Afyonkarahisar Valiliğimiz ile Belediyemizin projeyi Haziran ayı içerisinde tamamlayıp halkımızın ziyaretine açacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Anadolu'daki hattat talebelerimin bir güç oluşturarak böyle destek vermesi ile Bursa Muradiye Müzesinde El Yazma Kur'an Kerim ve Hat müzesi geçen yıl Ramazan ayında açıldı. Amasya'da Hattat Şeyh Hamdullah Efendi'nin müzesini de 300 bini aşkın ziyaretçi geldi. Bu çalışmaların güzel neticeleri hattat arkadaşlarımızın şevkini arttırıyor. Anadolu'da 300 den fazla caminin yazılarını orijinal is mürekkebi ile yazıp tezyin ettik. En ücra noktadan gelen camilere hat taleplerini hiçbir ücret almadan yerine getiriyoruz. İstanbul Bayrampaşa, İzmit, Bursa Irgandı, Eskişehir Odunpazarı, Kütahya yüz yüze derslerimiz ise Eylül ayında yeniden başlayacak" dedi.

(İrfan Altıkardeş/İHA)

Kaynak: İHA