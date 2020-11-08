Son dakika haberleri! Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı
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Son dakika haberleri! Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:03
Son dakika haberleri! Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı

Son dakika haberi: Gaziantep'te, bir hastanenin giyinme odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziantep'te, bir hastanenin giyinme odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir hastanenin giyinme odası olarak kullanılan bölümünde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs, yakalandı. Şahsın, hırsızlık anlarının öncesi ve giyinme odasına girme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 01:04:58. #1.14#
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