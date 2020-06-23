Son dakika haberleri | Hastanelerde hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı Son dakika güncel haberi... Kayseri ve Malatya'da hastanelerde hasta ve çalışanların cep telefonları ile cüzdanlarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri ve Malatya'da hastanelerde hasta ve çalışanların cep telefonları ile cüzdanlarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı özel hastanelerdeki hastalar ile çalışanların cep telefonları ve cüzdanlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen zanlı İbrahim Y'nin (45) kaçma olasılığı üzerine otogar ve hastane çevrelerinde önlem alındı.

Özel bir hastane çevresinde yakalanan şüphelinin üzerinde 3 cep telefonu, 6 banka kartı ve 3 bin lira para ele geçirildi.

Zanlının hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Öte yandan şüphelinin 6'sı Malatya'da 5'i Kayseri'de 11 hastaneden hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA