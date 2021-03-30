Son dakika haberleri | Hastaneler Bölgesi'nd asfaltlama çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Hastaneler Bölgesi'nd asfaltlama çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Hastaneler Bölgesi'nd asfaltlama çalışması

Son dakika haber... Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Hastaneler Bölgesi'nin ulaşımının rahatlamasına yönelik GAZİRAY Projesi kapsamında yer altına alınan beş bin metrelik hattın üzerine açılacak yol için sıcak asfalt dökümü başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Hastaneler Bölgesi'nin ulaşımının rahatlamasına yönelik GAZİRAY Projesi kapsamında yer altına alınan beş bin metrelik hattın üzerine açılacak yol için sıcak asfalt dökümü başladı.

Şehrin yaşam standartlarının ve kalitesinin arttırılması amacıyla gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hastaneler bölgesi olarak adlandırılan Mücahitler Mahallesi'nde ki hastane ve otellerin yoğunlukta bulunduğu alanın ulaşımını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi GAZİRAY Projesi'nde şehrin içinden geçen beş bin metrelik bölümünün yer altına alınmasıyla birlikte, projenin üstünde kalan beş bin metrelik alanda da sıcak asfalt dökümüne başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ayrıca yeni üç bin metrelik bisiklet yolu da yapılacak. Bölgeye giriş ve çıkış yol bağlantılarının sayısının arttırılmasının hedeflendiği çalışmada, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinden hastaneler bölgesine yeni bir tek yönlü ve iki şeritli yol açılacak. Bu sayede bölgeye ulaşım hızlanarak, kolaylaşacak. Bölge trafiğini kullanan vatandaşlar için tek yönlü bir yol düzenlemesi yapılarak, alternatif yollarla birlikte bölgenin trafiğinin rahatlaması sağlanacak.

Hastaneler bölgesinde ki araç park sorunu için ise yeni bir otopark çalışması yapılacak. GAZİRAY'ın yer altına alınan bölümünün üstünü de kapsayan, 200 bin metrekarelik alanda yol çalışmasının yanı sıra çevre düzenlemesi, yeşil alan, yürüyüş yolları oluşturulacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte bölgede yeni bir cazibe merkezi yaratılacak. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Hastaneler Bölgesi'nd asfaltlama çalışması
Son dakika haberleri | Hastaneler Bölgesi'nd asfaltlama çalışması
Son dakika haberleri | Hastaneler Bölgesi'nd asfaltlama çalışması
Son dakika haberleri | Hastaneler Bölgesi'nd asfaltlama çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Erkan Kandemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Bahar Candan Merve Dizdar Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Caner Erkin Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Hastaneler Bölgesi'nd asfaltlama çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:53:43. #1.16#
title