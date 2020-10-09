Son dakika haberleri... Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama
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Son dakika haberleri... Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama

09.10.2020 10:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:56
Son dakika haberleri... Hastaneden telefon hırsızlığına tutuklama

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te, bir hastanede, sağlık görevlisinin telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

GAZİANTEP'te, bir hastanede, sağlık görevlisinin telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan bir hastanenin Covid-19 servisinde görev yapan bir sağlık çalışanı telefonunun yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, hastaneye gelen ve odaları dolaşan bir kişinin, sağlık görevlisinin telefonunu çalarak, uzaklaştığını belirledi. Polis ekipleri, görüntü kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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