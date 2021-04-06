Son dakika haberleri! Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı

Son dakika haberine göre Hastaneden firar etmeye çalışan şüpheli ağır yaralandı Hastanenin tuvaletinden kaçmaya çalışan şüpheli cezaevinden önce hastanelik oldu Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya...