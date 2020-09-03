Son dakika haberleri... Hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri... Hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi: Samsun'da arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren, kaldırıldığı hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden genç kız, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Son dakika haberleri... Hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
03.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:34

Samsun'da arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren, kaldırıldığı hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden genç kız, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Çorum'da bir pastanede çalışan Merve Gökçe (17), iş yerinden 3 arkadaşıyla hafta sonu tatili için 23 Ağustos'ta gittiği Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökçe, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 10 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kız, yaşam savaşını kaybetti.

Gökçe'nin cenazesi bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyüne getirildi.

Genç kızın cenazesi, helallik alınmasının ardından köy mezarlığında defnedildi.

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Kaynak: AA

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