Son dakika: Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu

ÇİĞLİ, İZMİR (İHA) - Hastanede silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6 oldu

İZMİR İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi.

Olay 8 Mart akşam saat 17.15 sıralarında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Pazartesi akşamı Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1960 Sokakta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Toprak (35), tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'ne kaldırıldı. Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen A.Ç.(27), girdiği hastanede İbrahim Toprak'ı kasığından tabancayla vurdu. Yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapılırken hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

5 şüpheli daha gözaltında

Suç aleti tabancayla yakalanan A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya yükselirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.