Son dakika haberleri | Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişi, kendisine uyarıda bulunan doktoru bıçakladı.

Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı

ANKARA - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişi, kendisine uyarıda bulunan doktoru bıçakladı.

Olay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde poliklinikte çalışan Ortopedi Asistanı Doktor Ertan İskender, hasta muayene ettiği esnada hastaneye gelerek taşkınlık çıkaran Bayram N.'yi uyardı. Bayram N. ise uyarılara aldırış etmeyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkararak doktor İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Olayı gören hastanenin güvenlik görevlileri bıçaklı saldırgan Bayram N.'yi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Bayram N.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi. Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinik yaptığı sırada bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" denildi.

Son dakika haberleri | Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı
Son dakika haberleri | Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı
Son dakika haberleri | Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı
Son dakika haberleri | Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

Doktor hastanede bıçaklı saldırıya uğradı, Bakan Koca çıldırdı: Şifa veren eli kesemezsiniz
Doktor hastanede bıçaklı saldırıya uğradı, Bakan Koca çıldırdı: Şifa veren eli kesemezsiniz
Doçent, bahçeye çam ağacı dikerken hayatını kaybetti
Doçent, bahçeye çam ağacı dikerken hayatını kaybetti
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Evgar Burak Sergen
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Hastanede kendisini uyaran doktoru bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 00:01:18. #1.13#

title