Son dakika haberleri! Hastanede çocuklara "Ilık süt eşliğinde günde en az 10 sayfa okuyun" yazılı reçeteyle kitap hediye ediliyor

Bir son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesince, Şehir Hastanesinde hayata geçirilen "Kitap Eczanesi" projesiyle, çocuklara "Günde en az 10 sayfa olmak üzere, tok karnına, tercihen bir bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur.

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Şehir Hastanesinde hayata geçirilen "Kitap Eczanesi" projesiyle, çocuklara "Günde en az 10 sayfa olmak üzere, tok karnına, tercihen bir bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur." yazılı reçeteyle kitap armağan ediliyor.

Çocuk Polikliniğinde 0-5 yaş ve 5-12 yaş grupları için ayrı ayrı kurulan "Kitap Eczanesi"ne gelenleri Nasreddin Hoca kostümüyle karşılayan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, doktorların yazdığı bu reçete karşılığında çocuklara, kitabın yanı sıra aileleriyle ücretsiz katılabilecekleri belediye etkinliğiyle ilgili bilet veriyor.

Projeyi AA muhabirine anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukları gelecekleri olarak gördüklerini ve onların iyiliği için çalıştıklarını söyledi.

Şehirlerin daha güzel görünmesi için çocukları güzel eğitmek gerektiğini belirten Aktaş, "Kitap Eczanesi" projesini 2 hafta önce başlattıklarını bildirdi.

Türkiye'nin birçok yerinden uygulama hakkında sorular geldiğini, isteyen her kurum ve kuruluşa bilgi verebileceklerini ifade eden Aktaş, "Doktorların yazdığı ilaçlar çocuklar için hastalıklarına yönelik bir şifadır. Kitaplar da çocuklarımızın iyi gelişimi, kaliteli insan olmaları için iyi düşünmeleri, iyi konuşmaları ve kendilerini iyi ifade edebilmeleri için birer araçtır." dedi.

"Çocuklara tatlı bir hatıra"

Aktaş, Bursa'daki çocukların tamamını kitaplarla buluşturmayı arzuladıklarını vurguladı.

Çocukların ve ailelerin Kitap Eczanesi'ne yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Projenin bütün Türkiye'ye örnek olacağını ve bu manada herkesin bu uygulamaları kendi sağlık kuruluşları bünyesinde yapabileceğini ifade etmek istiyorum. Çocukların hastalık sürecinde doktordan, hastaneden çekinmek gibi bir durumları da var ama aksine onları içine çeken bir proje bu. Hamdolsun bugün ülkemizdeki sağlık imkanları çok iyi olduğu gibi Bursa'da da çok iyi şeyler yapıldı. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık teşkilatımız çok hazırlıklı. Bu dönemde çocukların kitapla daha çok buluşması ve onlarda tatlı bir hatıra kalması açısından önemli."

"Kitap Eczanesi"ne gelen 10 yaşındaki Ela Dindar da kendisi için sürpriz olduğunu, kitap okumayı sevdiği için bu hediyeden mutluluk duyduğunu anlattı.

Kafiye Yaman ise iki torununa reçete karşılığında kitap aldığını, projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını istediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir