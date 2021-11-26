Son dakika haberleri... Hastanede bahçesinde 'şifa muskası' yazan şüpheliye gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri... Hastanede bahçesinde 'şifa muskası' yazan şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Hastanede bahçesinde 'şifa muskası' yazan şüpheliye gözaltı

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'da, hastanede bahçesinde, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'muska' yazan Suriyeli Muhammed A., gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, hastanede bahçesinde, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'muska' yazan Suriyeli Muhammed A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Muhammed A.'nın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bekleyenlere, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'şifa muskası' yazdığını tespit etti. Hastaneye giden ekipler, acil servis girişinde Muhammed A.'yı yakaladı. Üzerinde çok sayıda 'muska' ve dini kitapçıklar ele geçirilen Muhammed A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberleri... Hastanede bahçesinde 'şifa muskası' yazan şüpheliye gözaltı

Son dakika haberleri... Hastanede bahçesinde 'şifa muskası' yazan şüpheliye gözaltı

Son dakika haberleri... Hastanede bahçesinde 'şifa muskası' yazan şüpheliye gözaltı

Son dakika haberleri... Hastanede bahçesinde 'şifa muskası' yazan şüpheliye gözaltı

Son dakika haberleri... Hastanede bahçesinde 'şifa muskası' yazan şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri

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