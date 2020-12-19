Son dakika haberleri! Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi
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Son dakika haberleri! Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi

19.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:45

Son dakika 3. sayfa haberi: Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir hastanenin yogun bakım unitesinde çikan yangin sonrasında ölü sayısı 9' a cıktı.

Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir hastanenin yogun bakım unitesinde çikan yangin sonrasında ölü sayısı 9' a cıktı.

Özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklıcıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Başka hastanelere sevk edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti.

Öte yandan özel hastanede sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi, hastaların nakli esnasinda 1 kişi, hastaların başka hastaneye sevk edildikten 4,5 saat sonra ise 1 kişi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri! Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberleri! Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberleri! Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberleri! Hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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