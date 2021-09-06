Son dakika haberi... Hastane dönüşü kaza: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hastane dönüşü kaza: 3 yaralı Samsun'da hastaneden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin kavşakta başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hastane dönüşü kaza: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hastaneden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin kavşakta başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir camide imam olarak görev yapan Kazım Çulha hasta olduğu için Samsun'da özel bir hastaneye tedaviye gitti. Hastane dönüşü Amasya'nın Merzifon ilçesindeki evine geri dönen Kazım Çulha idaresindeki 55 HR 175 plakalı otomobil kavşakta Bayram kılıç yönetimindeki 55 DY 166 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hastaneden dönen sürücünün eşi Keziban Çulha ile 20 yaşındaki ikiz kızları Sevce Çulha ve Şeyma Çulha yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay