Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9

07.10.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:48
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9

Son dakika habere göre Hastane bahçesine bırakılan valiz paniğe neden olduSİVAS'ta hastane bahçesinde bir ağacın altına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi.

Hastane bahçesine bırakılan valiz paniğe neden oldu

SİVAS'ta hastane bahçesinde bir ağacın altına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden ders kitapları ve defter çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yaşandı. Sivas Numune Hastanesi İstasyon Ek Binası bahçesinde ağacın altına bırakılan ağzı kapalı valizi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak hastane giriş çıkışı araç ve yaya trafiğine kapattı. Koruyucu kıyafetli bomba imha uzmanı valize fünye yerleştirdi. Ardından valiz kontrollü olarak patlatıldı. Valizin içinden ilkokul ders kitapları ve defter çıktı. 

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Mbaye Diagne Sergen Yalçın Roland Garros Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:52:05. #1.14#
title