Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
12.10.2020 09:09 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:13
Son dakika haberleri: İZMİR'de, üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu.
İZMİR'de, üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu.
- İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde, saat 07.00 sıralarında, bir kişi, bir erkeğin bankta harekeretsiz yattığını fark etti. Bilgi verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, ileri yaşta olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşlı adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK