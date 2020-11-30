Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi
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Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi

30.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:04

Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve kronik rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürülen gazeteci Mustafa Karakaşlar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı...

Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve kronik rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürülen gazeteci Mustafa Karakaşlar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, hastalığın yanı sıra vicdanı ile savaştığını ifade ederek, bütün sevenlerinden özür diledi.

Hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen ve temaslı olduğu için kendisine koronavirüs testi yapılan Mustafa Karakaşlar'ın testi pozitif çıktı. Hastalığı ne kadar zamandan beri taşıdığını bilmeyen Karakaşlar, doktorların tavsiyesi üzerine kronik şeker rahatsızlığı üzerine hastaneye götürüldü ve tedaviye başlanıldı.

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Ailesi ile birlikte testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Karakaşlar sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınında "Malumunuz üzerine bir temas ile serüvenimiz başladı. Dün akşam itibariyle, gece geç vakitte testim pozitif çıktı. Eşimin ve kızımın testi pozitif çıktı. İlginç olan bir şey var. Benim bu süreçte hiçbir sendrom göstermemem oldu. Bende hiçbir belirti sendrom yok. Ama sonuç itibariyle dün akşam hastaneye götürüldüm ambulans ile çünkü kronik hastayım. Şeker hastasıyım. Doktorların da bana söylediği bağışıklık sistemin kuvvetli, inşallah sen iyi atlatacaksın. Fazla bir sıkıntı yaşamayacaksın dediler. Kontrollerini yaptılar. Bana ilaçlarımı ona göre yazdılar. Bizde dün akşam itibariyle ilaçlarımızı almaya başladık." dedi.

Hiçbir belirti göstermediği için test yapılıncaya kadar görevini yapmaya devam ettiğini ifade eden Karakaşlar "Lakin, inanın, vicdanen insanın rahatsız olduğu durumlar oluyor. Çünkü biz gazeteciyiz. Televizyoncuyuz. Toplum ili iç içeyiz. Gelenimiz oluyor, gidenimiz oluyor. Temas ettiğimiz çok oluyor. Edremit Belediyesi'ne gittim o gün. Benim, hayatta yapabileceğim en kötü şey bilerek bir yerlere gitmek ve insanlara zarar vermek ve bu dünyada yapacağım en son iş. İster istemez üzüntü içerisindeyim. Filyasyon ekiplerine ben yakın tehlike arz edecek olan isimleri vermeye çalıştım ama; hatırladığımı oldu, hatırlamadığım oldu. Eğer hatırlamadıklarım olursa Allah rızası için lütfen gidin sizde kendinize test yaptırın. En azından ben bu vicdani, bende koronadan çok bu vicdanen beni rahatsız etmeye başladı. Kendimi suçlu hissediyorum. Tüm sevdiklerimden özür diliyorum. Lütfen kontrollerinizi yaptırın. Rabbim acil şifalar versin. Tüm insanlığa versin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi
Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi
Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi
Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi
Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi
Koronavirüse yakalanan gazeteci canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

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