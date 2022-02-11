Son dakika haberleri... HASTALANAN KADIN AFAD, UMKE EKİPLERİ TARAFINDAN PALETLİ HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Haberler
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Son dakika haberleri... HASTALANAN KADIN AFAD, UMKE EKİPLERİ TARAFINDAN PALETLİ HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan Derdiye Oba (50), AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan Derdiye Oba (50), Afad, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyü Küçük mezrasında yaşayan ve geçirdiği beyin ameliyatının ardından rahatsızlanan Derdiye Oba'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. AFAD'ın koordinasyonunda başlatılan çalışmayla UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Küçük mezrasına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tam paletli ambulansla ulaştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesine götürülen Oba'nın salğık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... HASTALANAN KADIN AFAD, UMKE EKİPLERİ TARAFINDAN PALETLİ HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Son dakika haberleri... HASTALANAN KADIN AFAD, UMKE EKİPLERİ TARAFINDAN PALETLİ HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Son dakika haberleri... HASTALANAN KADIN AFAD, UMKE EKİPLERİ TARAFINDAN PALETLİ HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD, kar, Oba, Güncel, Haberler

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