ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı
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ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı

07.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:09

Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı: 5 yaralıELAZIĞ'da hasta taşınan ambulansın beton mikserine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı: 5 yaralı

ELAZIĞ'da hasta taşınan ambulansın beton mikserine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. Keban ilçesinden Elazığ'a hasta getiren 23 BB 291 plakalı Timüar Gök'ün kullandığı ambulans, Kemal Sozak yönetimindeki 23 ABF 983 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada ambulanstaki 2 sağlık çalışanı, hastaneye sevk edilen hasta ve 2 refakatçisi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bögleye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü.

ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı
ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı
ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı
ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı
ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı
ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı
ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı
ELAZIĞ Hasta taşınan ambulans, beton mikserine çarptı 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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