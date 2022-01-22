Son dakika haberleri! Hasta ambulans uçakla sevk edildi

Son dakika haberleri... Adıyaman'da kalp rahatsızlığı olan bir hasta Erzurum'a olumsuz hava koşullarından dolayı ambulans uçak ile sevk edildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kalp rahatsızlığı olan bir hasta Erzurum'a olumsuz hava koşullarından dolayı ambulans uçak ile sevk edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayeti ile gelen Veysi Çoşkun'un (54) yapılan tetkik ve muayenesinde kalp atar damarın yırtılma olduğu tespit edildi. Genel sağlık durumunun kötü olması nedeniyle daha özellikli bir hastane sevk edilmesine karar verildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sevk için uygun olduğuna karar verildi. Ancak yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulans uçak istendi.

Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçak Adıyaman Havaalanına indi. Ambulans ile havaalanına götürülen hasta buradan ambulans uçak ile Erzurum'a gönderildi. - ADIYAMAN