Son dakika haberleri! Hasta almaya giderken mahsur kalan ambulansı itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Hasta almaya giderken mahsur kalan ambulansı itfaiye kurtardı

23.12.2020 18:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:26
Son dakika haberleri! Hasta almaya giderken mahsur kalan ambulansı itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu köyüne hasta almaya giderken şarampole düşmesi sonucu yolda kalan ambulans, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu köyüne hasta almaya giderken şarampole düşmesi sonucu yolda kalan ambulans, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türkeli'nin Gündoğdu köyüne hasta almaya giden bir ambulans, evin önüne girmek için geri manevra yaptığı esnada şarampole düştü. İhbar üzerine ambulansı sıkıştığı yerden kurtarmak için gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, halatla ambulansı çekerek kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. - SİNOP

Son dakika haberleri! Hasta almaya giderken mahsur kalan ambulansı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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