Son dakika haberleri! Hasta almaya giderken mahsur kalan ambulans kurtarıldı
Son dakika haber... Hasta almaya giderken mahsur kalan ambulans kurtarıldı Bitlis'in Mutki ilçesinde hasta almak için yola çıkan ve kara saplanarak mahsur kalan sağlık ekipleri kurtarıldı.
MUTKİ, BİTLİS (İHA) - Hasta almaya giderken mahsur kalan ambulans kurtarıldı
BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde hasta almak için yola çıkan ve kara saplanarak mahsur kalan sağlık ekipleri kurtarıldı.
İlçenin Erler köyünde epilepsi nöbeti geçiren hasta için harekete geçen sağlık ekipleri, ambulansın kara saplanması sonucu mahsur kaldılar. Sağlık ekiplerinin bilgi vermesi üzerine gelen Bitlis İl Özel İdaresine ait ekipler, ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.
Acil sağlık hizmetleri ekibi, köye ulaşarak epilepsi nöbeti geçiren 14 yaşındaki hastayı yoğun sis ve karla kapalı yola rağmen Mutki Devlet Hastanesine nakletti.