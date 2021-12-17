Son dakika haberleri! Hasta almaya giden ambulansın karıştığı kazada 4 yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hasta almaya giden ambulansın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edremit ilçesinde saat 20.45 sıralarında hasta almak için 112 Acil Servis İstasyonundan hareket eden Remzi Bulgu idaresindeki 10 AEZ 072 plakalı ambulans, Akçay istikametine doğru yola çıktı. Bulgu, öğretmenevi kavşağında iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Metin Koyuncu idaresindeki 10 KM 710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulans devrilirken, Metin Koyuncu idaresindeki 10 KM 710 plakalı otomobil ise çarpışmanın etkisiyle sürüklendi. Karşı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Demirci idaresindeki 10 ABL 959 otomobile çarparak durabildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.