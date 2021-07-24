Son dakika haberleri: Hasene Derneğinin Almanya ve Belçika'daki selzedelere yardımları devam ediyor

Son dakika gündem haberi... İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) bünyesindeki uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneğinin, Almanya ve Belçika'da selden etkilenen afet bölgelerindeki yardımları sürüyor.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) bünyesindeki uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneğinin, Almanya ve Belçika'da selden etkilenen afet bölgelerindeki yardımları sürüyor.

Hasene Derneği Başkanı Mesud Gülbahar, sel bölgesinden izlenimlerini ve derneğinin bölgedeki yardımlarını AA muhbirine anlattı.

Gülbahar, Almanya ve Belçika'da geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek "Olayın vahametini televizyondaki görüntülerden değil, olay yerinde derin hasarları gördüğünüzde anlıyorsunuz." dedi.

Selin etkili olduğu bölgelerde halkın evlerinden suları tahliye etme ve temizlik çalışmalarıyla meşgul olduğunu aktaran Gülbahar, kullanılmaz hale gelen mobilya ve eşyaların, evlerin önüne yığıldığını anlattı.

Gülbahar, çok sayıda evin yıkıldığını veya kullanılmaz hale geldiğini belirterek selzedelerin, durumu "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın görüntüleri... Sadece bombalanmamış" şeklinde ifade ettiklerini aktardı.

"Yaraların ne kadar derin olduğu gelecek haftalarda ortaya çıkar"

Herkesin bölgede sel felaketinden oluşan yaraları sarmaya çalıştığını kaydeden Gülbahar, ancak yaraların ne kadar derin olduğunun gelecek haftalarda netleşeceğini, insanlara moral ve motivasyon verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gülbahar, Hasene Derneği olarak sel felaketinin ilk günlerinde acil yardım kampanyası başlattıklarını anımsatarak "Aş arabaları ile Almanya'nın Stolberg ve Belçika'nın Verviers kentlerinde sıcak çorba ve yemek dağıttık. İnsanlar evlerini temizliyorlar. Evlerinde elektrik yok, su yok. Her isteyene çorba, yemek verildi. Yardım ekipleri de geldi. Çok güzel bir organizasyon oldu. Yerel yöneticiler gelip teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Hasene gönüllülerinin köfte kızartıp "ekmek arası" yaparak bunları yardım ekiplerine ve halka dağıttığını söyleyen Gülbahar, birçok bölgede gençlerin yeleklerini ve botlarını giyip enkazın kaldırılmasına ve evlerin temizlenmesine yardım ettiğini anlattı.

Hasene Derneğinin yardımlarına ve çalışmalarına devam edeceğini belirten Gülbahar, bölgede yaraların sarılmasının zaman alacağını söyledi.

Gülbahar, "Önümüzdeki günlerde acil yardım çağrımızdan gelen bağışlarla insanlara destek sağlamış olacağız. Tekrar normal hayata dönebilmeleri, ufak tefek tadilatlarını gerçekleştirebilmeleri için yardımlarımız devam edecek. Elbise ve battaniye gibi eşyalar toplandı. Bir iş adamının 'yastık yorgan lazım' dediğine şahit oldum. O sıkıntıdan bir yere gidip yastık yorgan alma vakti yok. O sıkıntıyı anlamak gerekir." dedi.

Gülbahar, Hasene Derneğinin bu hafta sel bölgesindeki insanlara kumanya dağıtımı yapacağını, böylelikle hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.

Yerel yöneticilerle de temasta olduklarını ifade eden Gülbahar, selden etkilenen bölgelerde nelere ihtiyaç duyulduğuna ilişkin istişarelerin sürdüğünü aktardı.

Gülbahar, AŞ arabalarının bölgede kalmaya devam edeceğini, Hasene gönüllülerinin çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay