Son dakika haberleri! Harry Maguire İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı
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Son dakika haberleri! Harry Maguire İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Son dakika habere göre Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulunarak 21 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Son dakika haberleri! Harry Maguire İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı
25.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:11

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulunarak 21 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son yaşanan olayların ardından Maguire'ın milli takım kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate, "Bu akşam yaşanan olayların ardından İzlanda ve Danimarka ile oynayacağımız maçların kadrosunda Maguire'ın yer almaması gerektiğine karar verdik. Harry ile sabah saatlerinde konuştuğumda bana basında yer alandan çok farklı bir hikaye anlatmıştı. Açıkçası, bana verdiği bilginin yanlış olduğunu anladım ve Maguire'ın kadroda yer almaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kavga sonrası gözaltına alınan 27 yaşındaki Maguire'ın, Yunanistan'daki ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş ve İngiliz futbolcu, ülkesine dönmüştü.

Bugün avukatının temsiliyle devam eden davada fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulunan Harry Maguire, 21 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Maguire'ın ilk defa suç işlemesi sebebiyle cezası ertelenirken, İngiliz oyuncu, karara itiraz edeceğini duyurdu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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