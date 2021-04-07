Son dakika haberleri... Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi hizmete başladı

Son dakika haberleri... Harran Üniversitesi (HRÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesi törenle hizmetle başladı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesi törenle hizmetle başladı.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan HRÜ Rektörü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, üniversitenin Şanlıurfa'nın önemli bir değeri olduğunu ve üniversiteye sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Bölgenin hayvancılık alanındaki önemini anlatan Çelik, "Eyyübiye yerleşkemizin uzak bir köşesinde Veteriner Fakültemizin Hayvan Hastanesi bulunuyordu. Ama içler acısı bir haldeydi. Çok kötü durumdaydı. Hayvanlar ve insanlar için sıhhi açıdan uygun bir ortam değildi. Hocalarımızla gerekli istişarelerimizi yaptık. Haliliye ve Eyyübiye İlçe Belediye Başkanlarımızın katkılarıyla hem veteriner fakültesi binamız hem de hayvan hastanemiz belirli bir düzene girdi. Şehrimize yakışan da buydu. Ben ümit ediyorum ki bundan sonraki çalışmalarımızda da hem ilin bürokratları hem de belediye başkanlarımız daha fazla destek olurlar. Açılışımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

HRÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Denek, yaklaşık 20 yıl süresince yetersiz altyapı ve fiziki imkanlarla klinik hizmeti vermiş olan ve eğitim binasına oldukça uzak kliniğin, Akçakale yolu genişletme çalışmaları kapsamında yıkıldığını belirtti.

Hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Denek, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz hayvan hastanemizin oldukça kötü durumda olan yolunun yapılmasında, eğitim binamızın dış cephe boyasının yenilenmesinde, eğitim binamızda dezavantajlı ve yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın kullanabilecekleri asansör yaptırılmasında fakültemize desteklerini esirgemeyen Eyyübiye ilçe Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a ve meslektaşımız olan Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a eğitim konusunda göstermiş oldukları duyarlılık ve vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar hastaneyi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye İlçe Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Akbaş, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme