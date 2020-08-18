Son dakika haberleri: Hariri suikastı davasının kararı bugün açıklanacak Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 14 Şubat 2005'te öldürülen eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin davasında kararı bugün açıklaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 14 Şubat 2005'te öldürülen eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin davasında kararı bugün açıklaması bekleniyor. Söz konusu karar, Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle daha önce ertelenmişti.

Lübnan'da uzun yıllar süren iç savaşın sona ermesinde rol oynayan ve 1992 yılında yönetime gelen Başbakanı Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te bomba yüklü araçla suikasta uğradı. Hariri'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında protestolar başlamış ve bu dönem 'Sedir Devrimi' olarak adlandırılmıştı. BM bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin Hariri suikastına dair yürütülen dava konusunda bugün karar açıklaması bekleniyor. Söz konusu davanın kararının açıklanması ise Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen ve son açıklanan verilere göre 179 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin kişinin de yaralandığı patlama nedeniyle ertelenmişti.

HİZBULLAH KARARI REDDEDİYOR

Hizbullah örgütü, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi ve alacağı kararı kabul etmediğini duyurdu. Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Karar bizim için yok hükmündedir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA