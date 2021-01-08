(Havadan fotoğrafla) Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu-2
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(Havadan fotoğrafla) Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu-2

08.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:14
(Havadan fotoğrafla) Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu-2

Erol DEĞİRMENCİ-ŞAHİN BOZKURT-Serdar ALTINTEPE/ D-100 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde bariyerlere çarpan TIR kaza yaptı.

Erol DEĞİRMENCİ-ŞAHİN BOZKURT-Serdar ALTINTEPE/ D-100 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde bariyerlere çarpan TIR kaza yaptı. Kaza nedeniyle trafikte aksama olurken, TIR şoförü hafif şekilde yaralandı.  

Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Avcılar yönüne giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.  TIR ters dönerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis yönlendirildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik oluştu. 


(Havadan fotoğrafla) Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu-2
(Havadan fotoğrafla) Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu-2
(Havadan fotoğrafla) Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu-2
(Havadan fotoğrafla) Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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