Son dakika haberleri: Hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının uzatılması Düzce'de fiyatları yükseltti

Hamsi avcılığında balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle getirilen kısmi durdurma kararının 7 Şubat'a kadar uzatılması Düzce'de balık fiyatlarını artırdı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kararın ardından tezgahlarda kilogramı 20 lira olan hamsinin fiyatı 30 liraya çıktı.

Balıkçı Sadık Kara, yaptığı açıklamada, hamsi avı için denize açılmayı umut ettiklerini ancak kararın uzatıldığını dile getirdi.

Bu nedenle Marmara hamsisi sattıklarını anlatan Kara, "2 gün önce Marmara hamsisini kilogramı 20 liraya satıyorduk fakat şu anda 30 lira. Fiyat artışının sebeplerinden biri de yasağın uzatılması. Karadeniz'den hamsi çıkmadığı için Marmara'dan tezgahlara hamsi gelmesinin fiyatlara etkisi oluyor." diye konuştu.

Fırtına sebebiyle diğer balıkların da tutulamadığını belirten Kara, mezgittin kilogramının 20-40, istavritin ise 30 liradan satıldığını kaydetti.

Vatandaşların hamsi yemek, kendilerinin de hamsi satmak istediğini aktaran Kara, "Marmara'dan gelen hamsi taze, güzel ama Karadeniz insanı Karadeniz'den çıkan hamsiden başka hamsiyi yemek istemiyor. İnşallah 7 Şubat'ta yasak tekrar uzatılmaz ve Karadeniz'den gelen hamsiyi vatandaşlarımıza sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş